Secondo le più recenti statistiche di Steam, il tasso di adozione di Windows 11 tra i videogiocatori sta gradualmente accelerando, ma il ritmo di adozione nel suo insieme è ancora piuttosto lento. I risultati del sondaggio sull’hardware di Steam per il mese di giugno sono appena stati resi pubblici e rivelano che la percentuale di giocatori che utilizzano Windows 11 sulla piattaforma di Valve ha ora superato la soglia del 20%, raggiungendo il 21,23% per l’esattezza.

Ciò riflette un aumento dell’1,64% rispetto al mese precedente, il che indica che nel corso dei tre mesi precedenti, la quota di mercato di Windows 11 su Steam è aumentata di poco meno del 4,4%, ovvero una media di circa l’1,5% ogni mese. Non è eccezionale considerando che se si riporta l’orologio all’inizio del 2022, a gennaio abbiamo assistito a aumenti del 2% e persino del 3,4%. Tuttavia, in quest’anno, abbiamo assistito a incrementi solo dello 0,4%.

Windows 11 è ancora poco utilizzato

Non dovrebbe sorprendere che Windows 10 sia ancora il sistema operativo più popolare utilizzato dai giocatori di Steam, poiché attualmente detiene una percentuale del 71,26%; tuttavia, questo mese è diminuito di un considerevole 2,63%. Siamo in grado di indicare aumenti del 2% o del 3% negli ultimi mesi, ma questo era il periodo in cui Windows 11 era nuovo di zecca e attirava attivamente il tipo di utenti curiosi che sono ansiosi di trasferirsi su una nuova piattaforma quando è ancora ragionevolmente ‘fresco di stampa’.

Nonostante ciò, non siamo in grado di scrollarsi di dosso la sensazione che i costanti progressi compiuti negli ultimi tempi siano, come affermato in precedenza, piuttosto lenti per Windows 11. Una parte di ciò potrebbe essere un riflesso del fatto che la tecnologia che il nuovo sistema operativo offra ai giocatori non è ancora pienamente soddisfatto.