WhatsApp: trucco straordinario per essere invisibili e gratis

Avere un buon grado di privacy per quanto riguarda il proprio smartphone, soprattutto all’interno delle applicazioni con cui si interagisce con soggetti terzi, è fondamentale al giorno d’oggi. Purtroppo gli hacker aumentano sempre di più e sono sempre più pronti a derubarci dei nostri dati sensibili ma anche a spiare qualsiasi aspetto delle nostre chat. WhatsApp già diverso tempo fa ha introdotto dei mezzi che permettono oggi di essere quanto più riservati possibile, ma ad alcuni utenti non basta.

La dimostrazione sta proprio nella nuova app che permetterebbe a tutti di passare da invisibili proprio dopo aver letto i messaggi in arrivo su WhatsApp. Gli sviluppatori volevano che chiunque potesse essere libero di leggere tutto quello che gli arrivasse sullo smartphone senza lasciare alcuna traccia. Proprio per questo è stata creata una soluzione gratuita ma soprattutto legale al 100%.

WhatsApp: la nuova applicazione che permette di essere invisibili all’interno della nota piattaforma di messaggistica

Il nome che tu ti cercavano per essere ancora più discreti all’interno di WhatsApp e sicuramente corrispondente alla nota applicazione Unseen. Già il nome, perlomeno a chi mastica un po’ di inglese, dovrebbe essere chiaro.

L’app in questione riuscirà ad intercettare tutti i messaggi in arrivo all’interno di WhatsApp, permettendo all’utente di leggerli al di fuori. In questo modo non resteranno traccia di nessun genere e non si risulterà mai online su WhatsApp. Ovviamente ricordiamo che anche l’ultimo accesso resterà celato, senza che qualcuno possa mai sapere l’orario preciso in cui avete fatto la vostra ultima controllata.