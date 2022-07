Anche per il mese di luglio il noto operatore telefonico italiano TIM ha deciso di rendere disponibili nei negozi fisici autorizzati diverse offerte mobile piuttosto convenienti. Queste ultime sono rivolte principalmente a tutti gli utenti che richiederanno la portabilità da alcuni operatori.

Passa a TIM: anche a luglio tante offerte mobile convenienti

Come già accennato, anche per questo mese TIM sta proponendo tante offerte di rete mobile per chi effettua la portabilità del proprio numero. In particolare, tra queste offerte ci sono TIM Supreme New, TIM Special LE e TIM Super LE.

TIM Supreme New ha un costo mensile di 7,99 euro con costo di attivazione gratuito. Ogni mese l’offerta offre 70 GB di traffico dati con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti. Questa offerta è però attivabile da chi proviene da Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali, 1Mobile, Daily Telecom, Optima Mobile, Plintron Italia Full, Europe Energy, Green ICN, NV mobile, Intermatica, Enegan, Digi Mobil, PLINK, China Mobile, Wings Mobile, Ovunque, Feder Mobile, Elite Mobile (Elimobile), Italia Power, Spusu, Rabona Mobile, NoiTel, BT Italia FULL MVNO, BT Enia Mobile e Vianova Mobile (Welcome Full).

TIM Special LE ha invece un costo mensile di 9,99 euro e un costo di attivazione di 5 euro. Offre ogni mese sempre minuti di chiamate senza limiti verso tutti ed SMS illimitati ma anche 100 GB di traffico dati. In questo caso l’offerta è rivolta a chi proviene da Iliad, PosteMobile (anche ESP), Spusu, 1Mobile, Daily Telecom, Optima Italia, Plintron Italia Full, Europe Energy (WithU), Green ICN, NV Mobile, Intermatica, NTMobile, Noitel, Enegan, Digi Mobil, Rabona, Plink, China Mobile, Wings Mobile, Ovunque, Feder Mobile, Elite Mobile (Elimobile) e Italia Power.

TIM Super LE, infine, offre le stesse cose della precedente offerta allo stesso prezzo, quindi 100 GB, minuti ed SMS senza limiti. Cambiano però i destinatari dell’offerta. In questo caso, sarà attivabile da chi proviene da Fastweb, CoopVoce (anche ESP), Tiscali, BT Italia FULL MVNO, BT Enia Mobile e Vianova Mobile (Welcome Full).