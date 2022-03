Qualche settimana fa TIM aveva aggiornato il suo catalogo di offerte di rete mobile. Tra le nuove versioni, vi è l’offerta denominata TIM Supreme New. Quest’ultima sarebbe dovuta essere disponibile all’attivazione soltanto fino a fine marzo 2022. Tuttavia, sembra che l’operatore telefonico abbia da poco deciso di prorogare questa offerta. Ecco i dettagli.

TIM proroga la disponibilità dell’offerta mobile TIM Supreme Now fino a fine aprile con 70 GB per navigare

Per tutti gli utenti che hanno intenzione di passare a TIM c’è ancora una bella opportunità. Come già accennato, infatti, l’operatore telefonico ha da poco deciso di prorogare la disponibilità di un’offerta di rete mobile molto interessante.

Stiamo parlando della promo denominata TIM Supreme New. Quest’ultima, in particolare, è attivabile dagli utenti che richiederanno la portabilità dai seguenti operatori telefonici: PosteMobile, Fastweb, CoopVoce, Tiscali, 1Mobile, Daily Telecom, Optima Mobile, Plintron Italia Full, Europe Energy (Withu), Green ICN, NV mobile, Intermatica, Enegan, Digi Mobil, PLINK, China Mobile, Wings Mobile, Ovunque, Feder Mobile, Elite Mobile, Italia Power, Spusu, NTmobile, Rabona Mobile, NoiTel, BT Italia FULL MVNO, BT Enia Mobile e Vianova Mobile (Welcome Full).

Andando nello specifico, TIM Supreme New propone ogni mese ben 70 GB di traffico dati per navigare, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri e anche SMS illimitati verso tutti attivando gratuitamente l’opzione SMS illimitati Free entro 48 ore dall’attivazione dell’offerta. Il costo mensile dell’offerta è di 7,99 euro al mese con un costo di una tantum di 10 euro per la SIM e sono anche inclusi alcuni servizi, come Chiama Ora e Lo Sai.