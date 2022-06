La presentazione della nuova generazione di MacBook Pro ha permesso ad Apple di mostrare al mondo anche il SoC M2. Il chipset di nuova generazione si preannunciava un vero e proprio mostro di potenza, in grado di eseguire tutti i compiti, dai più semplici ai più impegnativi, senza alcun tipo di problema.

Tutti gli appassionati di settore attendevano con ansia le prime prove sul campo per i device e il SoC e i benchmark non hanno tradito le aspettative. Il chipset M2 si è dimostrato più potente e prestazionale del predecessore.

Tuttavia, sono emersi anche i primi problemi che sollevano più di un interrogativo. Durante una prova, lo YouTuber Vadim Yuryev ha registrato dei dati anomali durante l’utilizzo di un MacBook Pro di nuova generazione.

We discovered SEVERE thermal throttling with Apple's new M2 MacBook Pro, proving that it needs a BETTER cooling system with two fans instead of one.

We exported 8K Canon RAW and saw temps hit 108°C, more than we've ever seen on a Mac, even an Intel Mac.

But it gets worse…

1/7 pic.twitter.com/JFCN7qJQbf

— Vadim Yuryev (@VadimYuryev) June 29, 2022