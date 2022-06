Ricordi lo smartphone di punta di Motorola che si dice verrà lanciato con un sensore della fotocamera Samsung da 200 MP? Al telefono era stato originariamente assegnato il nome in codice ‘Frontier’, ma si dice che il suo nome ufficiale sia Motorola Edge 30 Ultra. Si ritiene che il telefono sia uno dei primi a utilizzare il chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Quando verrà introdotto il mese prossimo, il telefono sarà il primo a utilizzare un sensore della fotocamera da 200 MP.

Finché Motorola farà di tutto con le funzionalità Edge 30 Ultra, dovrebbe includere le sue specifiche di ricarica più rapide di sempre, con funzionalità di ricarica wireless a 125 W e 50 W fornite. Il telefono ha acquisito la certificazione 3C in Cina, secondo ITHome. La China Compulsory Certification è un’ispezione di sicurezza richiesta per la maggior parte dei prodotti commercializzati in Cina.

Motorola Edge 30 Ultra si prepara al debutto

Il numero del modello sarà XT2251-1 ed è già stato approvato dal Ministero dell’Industria e dell’Information Technology. Anche il numero di modello XT2243-2, che è presumibilmente un modello successore della serie Motorola Edge 20, ha ricevuto la stessa certificazione.

Il tipster Digital Chat Station, che ha effettuato ottime chiamate in passato, prevede che Motorola Edge 30 Ultra presenterà un display FHD+ da 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Oltre al sensore della fotocamera principale da 200 MP, il telefono includerà anche un sensore da 50 MP e uno da 12 MP. Il device avrà un sensore da 60 MP nascosto dietro un foro frontale per i selfie.

Il Motorola Edge 30 Ultra potrebbe essere il primo telefono con un sensore della fotocamera da 200 MP. Sorprendentemente, nonostante il sensore di immagine da 200 MP sia prodotto da Samsung, non verrà utilizzato nel Galaxy S23 Ultra.

Il Motorola Edge 30 Ultra ha il potenziale per essere un legittimo concorrente della serie Samsung Galaxy S. Motorola, che ha compiuto notevoli progressi negli ultimi anni, è attualmente il terzo marchio di smartphone più popolare negli Stati Uniti e il sesto più popolare a livello globale.