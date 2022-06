Google ha rivelato una nuova visualizzazione integrata per Gmail sul Web nel febbraio di quest’anno, con un’interazione più ricca di Meet, Spaces e Chat. Allora, dovevi acconsentire a provare il layout, il che significava che dovevi abilitare esplicitamente l’opzione per provare il nuovo aspetto di Gmail se eri interessato. Questo sta cambiando ora, poiché Google sta implementando la nuova esperienza con Material You per un piccolo gruppo di utenti su base di attivazione, il che significa che la nuova interfaccia utente verrà abilitata automaticamente per loro.

Anche il layout viene modificato in modo che le persone non siano obbligate a utilizzare Chat e Meet. Con questo nuovo design, Google spera di trasformare Gmail in un’app online per la produttività unica. La visualizzazione integrata elimina la necessità di cambiare scheda per continuare le chat in corso o partecipare a una videochiamata. Se desideri solo controllare le tue e-mail, puoi disabilitare le app Chat e Meet nelle impostazioni rapide e utilizzare un’interfaccia solo per Gmail.

Gmail sta aggiornando la sua interfaccia

L’integrazione di questi servizi è sempre stata un po’ forzata nel design. Il nuovo layout lo corregge fornendo più spazio per Chat, Spaces e Meet. La novità dell’aggiornamento di oggi è Material You sul nuovo layout, che conferisce all’interfaccia utente un design più fresco, con le modifiche più evidenti che sono un nuovo sfondo blu e un pulsante di composizione più squadrato.

Se utilizzi esclusivamente Gmail, il nuovo layout non ti costringerà a utilizzare Chat o Meet. Google aggiunge nella sua versione che l’aspetto rivisto sarà disponibile solo in Gmail: l’integrazione di Chat, Spaces e Meet sarà disattivata in tali circostanze. In precedenza non era così e Google sta probabilmente apportando questa modifica in risposta alle critiche che ha ricevuto.

Se non ti piace il nuovo layout, puoi tornare a quello precedente tramite le impostazioni rapide. È possibile accedervi facendo clic sul pulsante Impostazioni nell’angolo in alto a destra di Gmail sul Web e cercando il collegamento Torna alla visualizzazione originale di Gmail.