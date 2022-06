Ogni anno, Asus ci sorprende rilasciando quello che quasi tutti direbbero essere il miglior telefono da gioco al mondo. Mancano solo pochi giorni al debutto ufficiale della versione 2022 da parte della società, e quei giorni sono quasi scaduti.

Sembrerebbe che quest’anno Asus non apporterà un numero significativo di modifiche alla sua formula di design. Asus dovrebbe aver riposizionato il pannello del display posteriore, il che dovrebbe facilitarne la visualizzazione quando si sta effettivamente giocando. Questo è un cambiamento importante.

Asus ROG Phone 6 sarà il nuovo smartphone da gaming

Inutile dire che se hai l’accessorio di raffreddamento collegato al tuo Asus ROG Phone 6, non sarai in grado di vedere molto di nulla sul retro del dispositivo. È assolutamente enorme quest’anno e dovrebbe aiutare a raffreddare il processore Snapdragon 8 Plus Gen 1 che è molto caldo all’interno del telefono.

È interessante notare che tutti i rendering raffigurano il telefono nella sua opzione di colore bianco. D’altra parte, dato che Asus ha tradizionalmente venduto un modello nero dei suoi telefoni ROG risalendo al primo modello, è del tutto possibile che l’azienda continui questa tradizione. Siamo sicuri che gli utenti apprezzeranno sia la colorazione sia i led che appaiono sul retro dello smartphone, inclusi quelli presenti sugli accessori.

Secondo le informazioni emerse in passato, il ROG Phone 6 potrebbe includere un display AMOLED da 6,78 pollici che può essere aggiornato a 165 hertz. Inoltre, potrebbe contenere una batteria da 6.000 mAh che supporta la ricarica via cavo a 65 watt, fino a 512 GB di memoria interna, fino a 18 GB di RAM e un jack per cuffie integrato.