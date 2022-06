La versione più recente dell’app Android Personal Safety (numero 2022.05.25) pubblicata nel Google Play Store include un codice segreto, secondo 9to5Google. Questo codice indica che la tecnologia di rilevamento degli incidenti automobilistici trovata su alcuni modelli Pixel sarà resa disponibile per altri telefoni Android nel prossimo futuro. La funzione ha lo scopo di rilevare quando il tuo veicolo è stato coinvolto in un incidente e chiedere assistenza se non sei in grado di farlo.

Alcuni termini sono sostituiti da stringhe di codice disponibili nell’edizione corrente del suddetto programma. Invece di dire “Pixel vibra, emette un avviso al massimo volume e chiede aiuto”, il codice aggiornato dice “Il tuo device vibrerà, suonerà un allarme e chiederà aiuto”. In altre parole, anziché limitare le funzionalità della funzione agli smartphone Pixel, il codice si riferisce al telefono come “il tuo dispositivo”.

Android, gli smartphone Pixel hanno già questa funzione

Un’altra riga di codice inizialmente affermava: “Pixel rileva un incidente automobilistico utilizzando la posizione del dispositivo, i sensori di movimento e l’audio ambientale, anche quando l’app è chiusa o non in uso. Tieni presente che Pixel potrebbe non rilevare tutte le collisioni e le attività di impatto possono attivare il rilevamento di incidenti automobilistici”.

Ora la stringa recita: “La sicurezza personale rileva un incidente automobilistico utilizzando la posizione del dispositivo, i sensori di movimento e l’audio ambientale, anche quando l’app è chiusa o non è in uso. L’app per la sicurezza personale ora conterrà “notifiche di crisi” per i telefoni Android non Pixel. Quando attivati, questi avvisi ti informano di una crisi locale, un’emergenza nelle vicinanze e un collegamento a una home page in cui puoi saperne di più su cosa sta succedendo.