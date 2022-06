Il noto produttore cinese Huawei ha da poco svelato ufficialmente sul proprio sito web un nuovo smartphone appartenente alla famiglia Nova. Si tratta del nuovo Huawei Nova Y90, un medio di gamma con a bordo il soc Snapdragon 680.

Huawei presenta ufficialmente il nuovo medio di gamma Huawei Nova Y90

Huawei Nova Y90 è il nuovo smartphone di fascia media presentato in queste ore dal noto produttore cinese. Come già accennato, sotto al cofano troviamo il processore Snapdragon 680 e per questo motivo lo smartphone non supporta le nuove reti di quinta generazione.

Dal punto di vista estetico troviamo alcune somiglianze con gli ultimi smartphone a marchio Honor. Sul retro abbiamo infatti un modulo fotografico di forma circolare. Quest’ultimo include un sensore fotografico principale da 50 MP con apertura focale f/1.8 e due sensori da 2 MP ciascuno per scatti macro e per effetto di profondità.

La parte frontale è invece occupata da un display IPS LCD con una diagonale da 6.7 pollici in risoluzione FullHD+ con refresh rate da 90Hz e con un touch sampling rate di 270Hz. In alto al centro è presente un piccolo foro in cui è alloggiata una fotocamera anteriore da 8 MP. La batteria è da 5000 mAh e supporta la nuova ricarica rapida da 40W, che permette di ricaricare il 50% in soli 30 minuti.

Il nuovo Huawei Nova Y90 sarà disponibile all’acquisto nel corso delle prossime settimane nell’unico taglio di memoria con 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno nelle colorazioni Crystal Blue, Pearl White, Emerald Green e Midnight Black. Per il momento non sono stati comunicati i prezzi di vendita ufficiali.