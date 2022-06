I prezzi del carburante hanno stabilito un record assoluto per la terza settimana consecutiva e ancora una volta al di sopra della media europea. Il prezzo della benzina è salito di 2 cent la scorsa settimana a 2.141 euro al litro dopo aver registrato un aumento dell’1,13% rispetto ai mesi precedenti.

Questa media non riflette lo sconto di 20 centesimi al litro del governo in vigore dal 1 aprile dello scorso anno e alcune compagnie petrolifere scontano fino a dieci centesimi in più.

Il gasolio, che per la prima volta ha superato i due euro la scorsa settimana, si mantiene su un livello medio di 2.076 euro/litro, registrando un aumento di sette centesimi (3,64%) rispetto al prezzo precedente, fissato a 2003 euro.

Tenendo conto dello sconto, il diesel costerà in media 1.876 euro al litro e la benzina circa 1.941 euro al litro. Con questo sussidio il prezzo di un litro di benzina sarebbe quasi 12 cent in più rispetto all’ultima settimana di marzo, prima dell’inizio dello sconto. Nel caso del gasolio l’importo sarà di circa tre centesimi superiore al prezzo rilevato a fine marzo (1,837 euro al litro).

Continuerà a salire secondo gli esperti

Dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, alla fine di febbraio dello scorso anno, i prezzi di entrambi i combustibili sono aumentati notevolmente: nel caso della benzina, l’aumento percentuale sale al 33% e il gasolio al 38%.

Nel caso del diesel, anche il prezzo è superiore alla media UE di 2.031 euro, sebbene inferiore a quello dell’area euro, con un prezzo di 2,08 euro.

Il prezzo rilevato include il prezzo medio registrato in oltre 11.400 stazioni di servizio dal 14 al 20 giugno. La scorsa settimana, il prezzo del petrolio è fortemente diminuito tra i timori di una possibile recessione e il suo impatto sulla domanda. Tuttavia, altri costi incidono anche sul prezzo finale del carburante (17-18% del prezzo finale). Tra questi ci sono il costo della raffinazione, che ha alimentato il divario tra petrolio e carburante dopo la guerra in Ucraina e la mancanza di investimenti negli ultimi anni.