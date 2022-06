Microsoft sta rilasciando una nuova build di Windows 11 nel canale Dev per gli utenti, questa volta con il numero di build 25145. Questa nuova build include alcune nuove funzionalità, come i miglioramenti dell’Assistente vocale e il controllo dell’abbonamento a OneDrive nell’app Impostazioni.

Quest’ultimo è un miglioramento della gestione degli abbonamenti di Microsoft 365, che è già incluso in Windows 11 versione 22H2. Ora puoi visualizzare le informazioni sul tuo abbonamento OneDrive singolo (per 100 GB di spazio di archiviazione) nella sezione Account dell’app Impostazioni. Puoi vedere le tue informazioni di fatturazione ricorrenti e la quantità di spazio di archiviazione rimanente in OneDrive e la pagina ti avviserà se ti stai avvicinando al limite.

Windows 11, l’ultimo aggiornamento è disponibile

Un altro miglioramento di Windows 11 build 25145 è un nuovo driver Braille dell’Assistente vocale, che consente di passare più facilmente dall’Assistente vocale integrato a lettori di schermo di terze parti. Dovrai disinstallare qualsiasi supporto Braille esistente nell’Assistente vocale prima di installare quello nuovo, ma questo dovrebbe essere un aggiornamento dell’accessibilità molto gradito.

L’ultima aggiunta significativa a Windows 11 è l’inclusione della soluzione per la password dell’amministratore locale. Questo programma storico, che era un download separato, consente agli utenti di gestire le password locali delle macchine unite a un dominio. Ora è integrato direttamente in Windows e ha nuove funzioni, sebbene Microsoft non abbia spiegato quali siano.

Alcuni miglioramenti minori includono la possibilità di tenere traccia dell’utilizzo dell’app di componenti di sistema specifici come il microfono o la webcam, che possono essere trovati nell’app Impostazioni in Privacy e sicurezza – Autorizzazioni app. Questo è stato rilasciato con la versione 25140, tuttavia Microsoft non lo ha rivelato la scorsa settimana. Come di consueto, l’ultima build include una serie di correzioni e problemi noti.