I pagamenti mobile sono particolarmente facili quando non devi tirare fuori il telefono, tuttavia Samsung Pay è temporaneamente interrotto per alcuni clienti di smartwatch Samsung.

Anche prima del passaggio a Wear OS, una delle migliori caratteristiche degli smartwatch Samsung era la loro capacità di funzionare su vari dispositivi. Mentre l’Apple Watch può essere utilizzato solo con un iPhone, un Galaxy Watch può essere utilizzato con qualsiasi cosa, da un Galaxy S22 a un Google Pixel 6. Tuttavia, la connessione con uno smartphone non Galaxy sembra produrre problemi per alcuni utenti in questo momento.

Samsung deve ancora rilasciare un commento

Gli utenti sui forum di Reddit e Samsung stanno attualmente riscontrando un errore Samsung Pay in cui si afferma che il loro account Samsung è “non valido” durante il tentativo di utilizzare carte di credito/debito sul proprio smartwatch. Ciò si verifica anche quando ID e password sono accurati e l’accesso è limitato solo a Samsung Pay. L’accesso altrove sembra funzionare perfettamente.

Le persone interessate non utilizzano gli smartphone Galaxy insieme al loro smartwatch. Questo sembra accadere sia sul Galaxy Watch 4 con sistema operativo Wear di Samsung che sui precedenti smartwatch con tecnologia Tizen.

Il colpevole è l’app Samsung Pay, disponibile separatamente per i telefoni non Galaxy. Samsung Pay è un’app di sistema su uno smartphone Samsung che può essere utilizzata per i pagamenti mobile sul telefono e quindi alimenta un orologio da polso Galaxy collegato, se ne possiedi uno. Su altri telefoni Android, tuttavia, esiste un’app Samsung Pay distinta che esiste solo per alimentare l’esperienza dello smartphone.

È difficile immaginare che Samsung disabiliti di proposito questa funzionalità per gli utenti di smartphone non Galaxy, ma una risposta ad almeno una persona sembra implicare che sia così. Secondo un cliente, una persona dell’assistenza ha dichiarato che “gli altri telefoni Android non sono più in grado di utilizzarlo [Samsung Pay] come in precedenza”.

Samsung deve ancora rispondere a questa questione attraverso i canali ufficiali, ma possiamo solo supporre che si tratti di un errore da parte dell’azienda.