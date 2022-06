Motorola sta sviluppando Motorola Razr 3, un nuovo smartphone pieghevole. Lo smartphone è già stato visto in un video pubblicato dal famoso leaker Evan Blass. Un recente rapporto ha rivelato la capacità della batteria del futuro pieghevole dell’azienda.

Il Razr 3 avrà una batteria da 2.800 mAh, secondo il tipster Weibo Digital Chat Station. Questa è la stessa capacità della batteria del Motorola Razr 5G, che è stato rilasciato nel 2020 ed è alimentato dalla CPU Snapdragon 765G. È probabile che il futuro Razr 3 includa il chipset Snapdragon 8+ Gen 1 recentemente rivelato, che è circa il 30% più efficiente dal punto di vista energetico rispetto allo Snapdragon 8 Gen 1.

Motorola Razr 3 sarà svelato a breve

Questo perché è stato costruito sul nodo 4nm di TSMC piuttosto che su quello di Samsung. Di conseguenza, potremmo aspettarci una maggiore durata della batteria da questo gadget rispetto al modello 2020. Si ritiene che il Razr 3 abbia uno schermo pieghevole FHD + 120Hz da 6,7 ​​pollici con un design interno perforato. Il display esterno del dispositivo sarà di 3 pollici.

Come affermato in precedenza, sarà alimentato dalla CPU Snapdragon 8+ Gen 1 e sarà disponibile con un massimo di 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione. Lo smartphone avrà una batteria da 2.800 mAh, ma al momento non sono state rilasciate informazioni sulla capacità di ricarica rapida.

Avrà una fotocamera principale da 50 megapixel e un obiettivo ultra grandangolare da 13 megapixel per l’ottica. Includerà anche una fotocamera selfie da 32 megapixel nella parte anteriore. Ultimo ma non meno importante, lo smartphone pieghevole eseguirà Android 12 in stile MyUX e avrà uno scanner di impronte digitali montato lateralmente.

Secondo i rapporti, Motorola rilascerà il Razr 3 a luglio 2022.