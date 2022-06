Con l’attuale serie di aggiornamenti, gli utenti di Windows 11 potrebbero aspettarsi uno strumento di ricerca nuovo e migliorato. Facendo clic o toccando la barra delle applicazioni, la nuova funzione “Cerca in evidenza” promette di “evidenziare momenti importanti e interessanti di ogni giorno, inclusi vacanze, anniversari e altri momenti educativi sia a livello internazionale che nella tua posizione”.

La funzione potrebbe essere utile per quelli di noi che utilizzano computer e laptop aziendali e hanno bisogno di un piccolo aiuto in più per ricordare il compleanno di un collega essenziale. La funzionalità verrà implementata per gli utenti di Windows 11 in modo graduale nelle settimane e nei mesi successivi.

Windows 11, l’aggiornamento è disponibile

La funzionalità è stata resa accessibile agli utenti di Windows 10 a marzo 2022 ed è ora disponibile in Windows 11 versione 22H2, che puoi testare se sei un Windows Insider. Gli utenti potranno anche esplorare altro materiale all’interno della home page di ricerca, come “frase del giorno”, offerte di Microsoft Rewards e ricerche di tendenza, utilizzando la nuova funzionalità.

Il lato sinistro della home page di ricerca fornirà anche un elenco esteso dei programmi, dei file, delle impostazioni e dei siti Web avviati di recente per aiutare gli utenti a tornare al punto in cui si trovavano. Se non ti piace la funzione, non preoccuparti: gli utenti possono disabilitarla andando su “Privacy e sicurezza”, quindi “Altre impostazioni” e quindi deselezionando “Mostra punti salienti della ricerca”.

Microsoft è stata molto impegnata in termini di rilascio di nuovi servizi per gli sviluppatori Windows. Microsoft Dev Box fornirà agli sviluppatori l’accesso self-service a workstation basate su cloud ad alte prestazioni, preconfigurate e pronte per la codifica per progetti specifici, consentendo agli sviluppatori che non hanno accesso a potenti workstation mobile di trarne vantaggio.