Nel complesso, il Galaxy Watch 4 di Samsung era un articolo fantastico che aveva anche un prezzo ragionevole. Ora abbiamo la nostra prima indicazione di quanto Samsung addebiterà per il Galaxy Watch 5 e mostra un modesto aumento.

Secondo Roland Quandt di WinFuture, Samsung potrebbe aumentare marginalmente il prezzo del suo prossimo Galaxy Watch 5. Questa conclusione si basa sui prezzi in Europa, dove Samsung sembra aggiungere circa 30 euro al prezzo del suo modello base. Secondo Quandt, il Galaxy Watch 5 base nella dimensione di 40 mm costerà circa 300 euro, con la variante da 44 mm che costa 350 euro. Intanto i modelli LTE costeranno 50 Euro in più, per un totale di 350 e 400 Euro.

Galaxy Watch 5 arriverà ad agosto

In confronto, Samsung ha iniziato a vendere la serie Galaxy Watch 4 in Germania a 269 Euro per la dimensione da 40 mm e 299 Euro per la variante da 44 mm. Non ci sarà alcun Galaxy Watch 5 Classic, come si diceva in precedenza e presente in una delle app di Samsung. Al suo posto, Samsung ha introdotto il Galaxy Watch 5 Pro, che sembra essere un’opzione costosa.

Secondo Quandt, il Galaxy Watch 5 Pro costerà circa 490 Euro per il dispositivo solo Bluetooth e 540 Euro per il modello LTE. Infine, questa perdita conferma le possibilità di colore che Samsung aveva pianificato. La variante da 40 mm sembra essere disponibile in oro rosa, grigio e argento, mentre la variante da 44 mm sarà disponibile in blu anziché in oro rosa. Secondo i rapporti, il Galaxy Watch 5 Pro sarà disponibile in nero e titanio.

Ciò corrisponde a un leak della scorsa settimana, che ha identificato i colori come Black Titanium, Grey Titanium, Graphite, Silver, Sapphire (Blue) e Pink Gold. La serie Galaxy Watch 5 dovrebbe essere rilasciata a metà agosto da Samsung.