Microsoft sta adattando il suo strumento di sicurezza di lunga data per PC, noto come Defender, in modo che possa funzionare su dispositivi mobile. La società tecnologica con sede a Redmond sta rilasciando una nuovissima versione del suo programma Defender contemporaneamente per Windows, macOS, iOS e Android nel tentativo di farsi una reputazione come fornitore affidabile di soluzioni di sicurezza affidabili.

Spetta a ogni persona giudicare se Microsoft Defender è superiore o meno alle varie altre soluzioni di sicurezza oggi disponibili sul mercato. Microsoft Defender viene fornito precaricato con una serie di utili funzionalità. La nuova app Defender protegge il tuo telefono dai malware ed esegue scansioni antivirus continue sia sulle app appena scaricate che sulle app esistenti sul tuo dispositivo per identificare e rimuovere qualsiasi software potenzialmente dannoso.

Microsoft Defender è disponibile per il download

Più significativamente, avrai la possibilità di controllare il contenuto che l’app scansiona designando applicazioni e file affidabili che ritieni sicuri. Naturalmente, Microsoft Defender è anche in grado di fornire avvisi e consigli in tempo reale su come migliorare la sicurezza dei dispositivi su un’ampia gamma di piattaforme e dispositivi.

Tieni presente, tuttavia, che se stai utilizzando un dispositivo iOS, non sarai in grado di utilizzare alcune delle funzionalità accessibili su Android, come la protezione antivirus. Gli utenti di iOS stanno ottenendo una nuova funzionalità che dovrebbe proteggerli dal cadere vittime di attacchi di phishing sul web.

La nuova app Microsoft Defender è rivolta alle persone e viene fornita con un dashboard che consente agli utenti di controllare la propria protezione della sicurezza ed esaminare le misure di sicurezza in una posizione centralizzata. Questo programma è disponibile per il download su Microsoft Store. Il problema è che per utilizzare l’applicazione, avrai bisogno di un abbonamento a Microsoft 365 Family o Personal; tuttavia, se disponi già di uno di questi abbonamenti, puoi scaricare Microsoft Defender direttamente dal Google Play Store o dall’Apple App Store.