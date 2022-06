L’operatore francese Iliad, dopo il lancio delle nuove offerte mobile Dati 300 e Flash 100, permette ai suoi già clienti di aver più scelta per utilizzare la funzionalità del cambio offerta.

Normalmente, l’upgrade gratuito è richiedibile solo verso l’offerta da 9,99 euro al mese, che attualmente è la Giga 120. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Iliad: ecco come fare il cambio offerta

Solitamente i già clienti mobile Iliad che vogliono cambiare la propria offerta hanno a disposizione soltanto la Giga 120, disponibile fino a nuova comunicazione con minuti, SMS e 120 Giga 5G a 9,99 euro al mese. Dallo scorso 9 giugno 2022 invece Iliad ha reso nuovamente disponibile l’offerta Dati 300 che, rispetto alla precedente versione, è sottoscrivibile anche da tutti i già clienti Iliad. L’offerta in questione è al momento disponibile fino al 12 Luglio 2022.

I già clienti Iliad possono scegliere di richiedere l’upgrade verso Flash 100, Giga 120 o Dati 300, comunque in base all’attuale offerta attiva. Ci teniamo a sottolineare che sia Dati 300 che Flash 100 sono offerte a tempo, per cui se dovessero essere chiuse dopo le rispettive scadenze previste, per la procedura di cambio offerta per i già clienti potrebbe nuovamente esserci soltanto la Giga 120.

Nello specifico, l’offerta Flash 100 a 7,99 euro al mese è attivabile dai già clienti Iliad con un’offerta con costo minore o uguale a 7,99 euro al mese. Iliad Giga 120 a 9,99 euro al mese è attivabile da tutti i già clienti esclusi soltanto coloro che hanno attivato Flash 150 e Dati 300. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.