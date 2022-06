Durante lo Showcase di Xbox & Bethesda, uno dei titoli che ha suscitato maggiore interesse e curiosità è stato certamente Forza Motorsport. Il nuovo capitolo della serie dedicato alla simulazione di corse automobilistiche ha lasciato tutti senza parole per via di un gameplay profondamente rinnovato.

Le prime immagini disponibili, insieme al video di annunciano, mostrano una grafica completamente rinnovata che si preannuncia spettacolare. Gli sviluppatori di Turn 10 hanno lavorato per aggiungere feature richieste dalla community ma anche per rendere l’esperienza di gioco memorabile.

Forza Motorsport potrà contare su una fisica rinnovata e su modelli poligonali delle vetture e dei tracciati votati al fotorealismo. Per quanto riguarda il comparto grafico spicca la presenza del ray tracing in tempo reale sui tracciati.

Forza Motorsport punta a sorprendere i giocatori con un gameplay profondamente rinnovato e una qualità visiva ai limiti del fotorealismo

Sia gli ambienti che le vetture sono stati scansionati con la tecnica della Fotogrammetria per garantire la massima precisione possibile. Inoltre, grazie al ray tracing è possibile simulare il comportamente dei vari materiali e quindi gestire l’illuminazione in modo dinamico e reale. Il gioco girerà in 4K e a 60 FPS su Xbox Series X mentre su Xbox Series X arriverà a 1080p e 60 FPS.

Non mancano le meccaniche di gioco sorprendenti. Il titolo avrà il ciclo giorno/notte completo permettendo al giocatore di seleziona a piacimento l’ora in cui gareggiare. Sarà presente anche il meteo dinamico e tante altre novità che renderanno il titolo un enorme passo in avanti nella serie.

Il debutto di Forza Motorsport è atteso nella primavera del 2023. Il titolo arriverà su Xbox Series X|S, Steam e Xbox Cloud Gaming (Beta). Inoltre, il gioco sarà incluso direttamente su Xbox Game Pass sin dal giorno di lancio.