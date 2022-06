CoopVoce porta tanti nuovi clienti con le Evolution: 4 euro per avere fino a 100GB

I gestori virtuali sono diventati un vero e proprio modo per pagare di meno e avere ugualmente tutto quando si tratta di un’offerta mobile. Sono talmente tante le aziende che operano in questo settore che decidere di sottoscrivere un accordo con una di queste comporta un grande imbarazzo della scelta.

Bisogna valutare però quali sono i più interessanti, tra i quali certo si erge il nome di CoopVoce. Il noto provider virtuale è diventato il migliore in assoluto all’interno della sua area, promuovendo delle offerte che col passare del tempo sono rimaste tali in virtù della promessa fatta che non prevedeva alcun tipo di rimodulazione futura. A sostenere che si tratti del miglior provider sono anche gli stessi clienti.

CoopVoce: grandi soddisfazioni grazie alle promozioni Evolution che includono al loro interno tutto il meglio

Qui in basso ci sono tutte le soluzioni di cui parlavamo qualche riga più in alto, le quali certamente potrebbero fare al caso vostro:

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 8,99 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS