Da Google I/O 2022, nuove build di Android 13 hanno iniziato ad apparire su una varietà di dispositivi. Man mano che ci avviciniamo alla versione ufficiale di Android 13, non sorprende che un nuovo gruppo di dispositivi venga aggiornato all’ultima Developer Preview.

Android 13 Developer Preview 2 è ora disponibile per Oppo Find X5 Pro, Realme GT2 Pro, Vivo X80, Vivo X80 Pro e OnePlus 10 Pro (DP2). Per il momento, l’Oppo Find X5 Pro è l’unico modello con due varianti: globale e cinese. Gli aggiornamenti per ogni telefono possono includere miglioramenti grandi e minori, ma possono anche introdurre una nuova serie di problemi.

Android 13 è arrivato per Oppo, Realme, OnePlus e Vivo

Che tu sia un utente esperto o un principiante, ti consigliamo di leggere e seguire attentamente le istruzioni offerte da ciascun produttore. Questo per assicurarti di avere il minor numero di problemi possibile. Di solito è una buona idea eseguire il backup dei dati prima di eseguire qualsiasi tipo di aggiornamento come precauzione.

Dovresti confermare la tua versione prima del download per assicurarti di ricevere il file corretto per il tuo dispositivo. Se sei certo, puoi procedere ai scaricare la versione del sistema per iniziare il processo di aggiornamento del tuo dispositivo ad Android 13 DP2.

Se il tuo dispositivo non è elencato, puoi controllare l’elenco di aggiornamenti di Android 13 Developer Preview per ulteriori informazioni su quali dispositivi sono stati aggiornati ad Android 13. Google ha finora rilasciato Android 13 Beta 3.1, che era un piccolo aggiornamento che ha risolto un problema con l’app Feedback Android. Di recente, i dispositivi Google Pixel hanno ricevuto Android 13 Beta 3.2, che includeva significative patch di bug.