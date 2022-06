Shadow Leaks, un utente di Twitter, ha pubblicato uno scatto “live” del prossimo flagship Xiaomi 12 Ultra. La foto rivela che la fotocamera dello smartphone è il punto focale. Ciò è coerente con le informazioni precedenti relative al dispositivo; l’azienda ha promesso di svelare il primo smartphone in collaborazione con Leica nel luglio di quest’anno. Il logo del produttore tedesco della fotocamera può essere visto accanto all’unità fotocamera.

Xiaomi 12 Ultra, secondo i rapporti, sfoggerà un modulo fotocamera principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine, un modulo teleobiettivo da 48 MP e un modulo ultra-wide da 48 MP. Anticipiamo inoltre che lo smartphone sarà dotato della piattaforma Snapdragon 8 Plus Gen 1 più potente disponibile al momento, oltre che di uno schermo da 6,73 pollici e di una batteria da 5000mah con ricarica rapida da 120W.

Xiaomi 12 Ultra potrebbe essere rilasciato a breve

Allo stesso tempo, il noto insider Digital Chat Station ha svelato alcune informazioni intriganti: la versione top degli smartphone Xiaomi soprannominati L1, L2S e L3S avranno 12 GB di RAM e 512 GB di memoria flash. Questi codici corrispondono rispettivamente a Xiaomi 12 Ultra, Xiaomi 12s e Xiaomi 12s Pro. Di conseguenza, si presumeva che tutti e tre gli smartphone sarebbero stati rilasciati contemporaneamente a luglio; tuttavia, Xiaomi 12 Ultra era inizialmente previsto per luglio, mentre Xiaomi 12s e Xiaomi 12s Pro verranno rilasciati più tardi, ad agosto o settembre.

Yogesh Brar, un insider che in precedenza ha dettagliato con precisione una serie di aspetti degli smartphone Pixel 6 e Motorola Edge 30, ha rivelato le specifiche del prossimo device di Xiaomi. Il dispositivo non accetterà una carica da 120 watt, limitandola a un massimo di 67 watt. La potenza wireless sarà di 50 watt. Secondo l’insider, allo Xiaomi 12 Ultra mancherà anche una fotocamera da 200 megapixel: il set di sensori sarà lo stesso (almeno in termini di megapixel) di quello dello Xiaomi 11 Ultra, ovvero la fotocamera principale con un risoluzione di 50 megapixel, una larghezza di 48 MP e un teleobiettivo periscopio con la stessa risoluzione.