I tracker e gli smartwatch Fitbit sono fantastici per monitorare i tuoi progressi verso uno stile di vita migliore, ma hanno anche scoperto un modo per avvisarti di problemi cardiaci con il rilevamento della fibrillazione atriale. Le notifiche di ritmo cardiaco irregolare di Fitbit hanno superato i 2 milioni di utenti in pochi mesi dal loro inizio.

La funzione Fitbit Irregular Heart Rhythm Notifications è stata inizialmente lanciata nell’aprile 2022 per i dispositivi Fitbit. È disponibile la versione Fitbit del rilevamento AFib, che utilizza i dati dei sensori per rilevare gli indicatori di fibrillazione atriale e altri ritmi cardiaci irregolari.

Fitbit la funzione potrebbe arrivare in altri paesi

La fibrillazione atriale è una malattia cardiaca in cui il cuore batte in modo irregolare. Secondo John Hopkins Medicine, è un disturbo pericoloso che mette le persone a una probabilità cinque volte maggiore di avere un ictus. Fitbit utilizza uno specifico algoritmo PPG (fotopletismografia) approvato dalla FDA statunitense ad aprile per rilevare le indicazioni di fibrillazione atriale. Il programma è in grado di rilevare i cambiamenti nella quantità di vasi sanguigni nel polso.

Rispetto ai monitor ECG patch standard, Fitbit afferma che l’algoritmo PPG ha identificato correttamente gli episodi di fibrillazione atriale il 98% delle volte, offrendo un approccio significativamente più conveniente per seguire i dati. Se questi segnali vengono riconosciuti mentre l’utente è fermo o addormentato, vengono inviate le notifiche AFib.

Tuttavia, c’è molto più potenziale per i clienti Fitbit di iscriversi a questo servizio. Fitbit ha circa 31 milioni di utenti attivi nel 2020, secondo Statista, con 11 milioni di unità spedite quell’anno. Naturalmente, poiché la funzione è disponibile solo negli Stati Uniti, il numero di persone che possono utilizzarla è limitato per il momento.