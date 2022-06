L’operatore telefonico Very Mobile sta proponendo tramite una nuova campagna SMS una nuova offerta ad alcuni suoi ex clienti e anche ad alcuni ex clienti Wind Tre. In particolare, l’operatore sta proponendo l’attivazione dell’offerta denominata Very 4,99 50 GB.

Very Mobile: nuova offerta di rete mobile con 50 GB attivabile da alcuni ex clienti

L’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha proposto molto spesso l’offerta Very 4,99 50 GB, dato che è da sempre molto apprezzata. In questi giorni, però, l’operatore ha deciso di proporla tramite una nuova campagna SMS anche ad alcuni suoi ex clienti ed ex clienti di Wind Tre. Ecco qui di seguito l’esempio del messaggio inviato in questi giorni da Very Mobile.

“Passa a Very entro il 22/6: per te 50 Giga, minuti e SMS illimitati a solo 4,99 euro al mese con attivazione e SIM Gratis online! Info e condizioni solo su verymobile.it/v-promo”.

Very 4,99 50 GB include ogni mese 50 GB di traffico dati con connettività fino al 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche SMS illimitati verso tutti i numeri. Il costo è di 4,99 euro al mese. L’offerta in questione è anche attivabile da chi richiede la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici, tra cui Iliad, Fastweb, PosteMobile e altri operatori virtuali. In questo caso, però, il traffico dati sarà di 30 GB, sempre con connettività fino al 4G.

Come riportato dai colleghi di Mondomobileweb.it, attivando questa offerta nella sua versione week-end con 30 GB si potrà ricevere in omaggio senza alcun costo extra un buono Amazon dal valore di 10 euro.