Fino al prossimo 20 giugno 2022 Very Mobile, gestore virtuale molto interessante su rete WindTre offre ai nuovi clienti un buono Amazon da 10 euro, il tutto attivando una nuova SIM con la tariffa di punta.

Stiamo parlando della tariffa riservata ai clienti che passano da Iliad e da alcuni gestori virtuali come Poste Mobile, Fastweb, CoopVoce. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Very Mobile continua a proporre il buono Amazon da 10 euro

L’offerta in questione è molto interessante e comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti e ben 150 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile al solo prezzo di 7.99 euro al mese senza costi extra.

Inoltre, come anticipato precedentemente, l’attivazione vi consentirà non solo di ottenere un Buono Amazon da 10 euro, ma risulta essere anche gratuita, senza alcuna spesa per la SIM, per l’attivazione e per la spedizione a domicilio. Per ottenere ulteriori 5 euro di credito in omaggio sulla SIM, indicate in fase di richiesta il codice amico: PHJKKTBH appena la SIM sarà attiva vi sarà riconosciuto un bonus extra di 5 euro.

Ovviamente questa non è l’unica offerta proposta dall’operatore, andando a visitare il sito ufficiale potrete sicuramente trovarne una che fa al caso vostro, scegliendo in base alle vostre necessità. Per molte offerte l’attivazione è ancora gratuita.