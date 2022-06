Honda ha pubblicato un video teaser di un prototipo di Civic Type R mimetizzato durante una sessione al Nürburgring prima del suo debutto estivo, dichiarando che l’auto abbia stabilito un nuovo record sulla famosa pista.

Intendiamoci, la Civic Type R del 2023 ha già battuto il record sul giro FWD a Suzuka, dimostrando che la nuova generazione è comodamente più veloce del modello precedente.

Il filmato è stato girato nel maggio 2022, quando alcuni fotografi spia avevano catturato il test del modello al Green Hell. Questa non è stata la prima volta che la Civic Type R ha visitato il Ring, poiché gran parte del suo sviluppo ha avuto luogo sul Nordschleife. L’ammiraglia della gamma Civic indossa ancora la mimetica a tema rosso, nascondendo l’aggressivo bodykit che la distingue dai modelli minori accanto all’ampio alettone e ai tripli terminali di scarico.

Ancora nessun dettaglio sul motore

Honda non ci ha fornito dettagli sul propulsore della Civic Type R, ma sappiamo che sarà l’ultimo modello ICE non elettrificato che venderà in Europa. Sotto il cofano ci aspettiamo una versione più potente del quattro cilindri VTEC da 2,0 litri turbo, che produce più dei 306 CV (228 kW / 310 CV) del suo predecessore e 400 Nm di coppia.

La potenza verrà inviata alle ruote anteriori attraverso un cambio manuale a sei marce, che è una rarità di questi tempi anche nel mondo delle hot hatch.

Per essere incoronata come il nuovo re della hot hatch FWD, la Honda Civic Type R 2023 deve battere il tempo sul giro di 7:40.10 della Renault Megane R.S. Trophy-R del 2019. La precedente generazione della Civic Type R è diventata detentrice del record nel 2017, con un tempo di 7.43.8.