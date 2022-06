Il titano della tecnologia di Cupertino e uno dei sistemi di messaggistica crittografati più famosi al mondo, anch’esso di proprietà di Meta, si sono uniti per rendere il passaggio da Android a iOS il più semplice possibile, almeno per le tue precedenti conversazioni e attività WhatsApp su Android.

Martedì, il duo ha aggiunto una nuova funzionalità all’app “Sposta su iOS” di Apple nel Google Play Store per Android. L’app non è nuova di zecca. Ogni anno centinaia di persone lo utilizzano per trasferire il contenuto dei loro smartphone. I principali vantaggi sono che stabilisce una connessione peer-to-peer tra il tuo dispositivo Android e il tuo nuovo iPhone, quindi copia tutti i tuoi dati importanti (immagini, messaggi, contatti, calendario) e li imposta sull’iPhone.

WhatsApp subirà presto un nuovo aggiornamento

Se hai un’app e un account WhatsApp sul tuo telefono Android, questo aggiornamento offrirà di impacchettare i dati e spostarli sul tuo nuovo iPhone. I tuoi messaggi WhatsApp crittografati non vengono decifrati quando passi a iOS. Invece, è tutto copiato in un pacchetto crittografato che, mentre è nella posizione appropriata sul tuo iPhone, non si apre senza il tuo intervento.

Il CEO di Meta Mark Zuckerberg ha annunciato la nuova funzione WhatsApp sulla sua pagina Facebook, affermando: “Stiamo aggiungendo a WhatsApp la possibilità di passare in sicurezza da un telefono all’altro e trasferire la cronologia delle chat, le immagini, i video e le chat vocali tra Android e iPhone mantenendo la crittografia end-to-end.” Questa è una funzionalità richiesta di frequente. Abbiamo introdotto l’opzione per la transizione da iPhone ad Android l’anno scorso e ora stiamo aggiungendo Android ad iPhone”.