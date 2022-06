Il contenuto più atteso nelle sale cinematografiche di tutte il mondo nel 2021 è stato senza dubbi Spider-Man: No Way Home, il film dedicato allo spiderman di Tom Holland ha letteralmente sbancato il botteghino grazie anche alla presenza delle altre due versioni molto amate dell’Uomo Ragno, quella interpretata da Andrew Garfield e quella amatissima di Tobey Maguire, tutti e tre insieme hanno creato un mix di ragnatele fenomenale.

Sony e Marvel sembrano però non essere sazie, sono infatti decise a sfruttare al massimo il potenziale del film che hanno creato, ecco dunque perchè a Settembre avverrà una rimessa nei cinema del film (mercato americano) con una nuova versione sottotitolata The More Fun Stuff Version.

You wanted more Spidey and you got it! 🕷🕷🕷 #SpiderManNoWayHome: The More Fun Stuff Version swings into movie theaters in the US and Canada September 2! More countries to be announced soon! pic.twitter.com/4Ux3AwdpfO

— Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) June 11, 2022