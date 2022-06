Postepay, il suo nome immischiato in una truffa: scompaiono i soldi dai conti

Come se non bastassero tutti i problemi che già ogni giorno circondano gli italiani insieme alla crisi economica, arrivano anche le truffe. Purtroppo il punto fermo di tutta questa situazione è il phishing, ovvero una tecnica che riesce a tirare dentro tantissime persone, anche quelle più attente.

Postepay che è la carta più famose in assoluto in Italia, si ritroverebbe infatti ancora una volta a combattere contro una truffa. Questa arriverebbe come comunicazione ufficiale da parte della banca, ma in realtà non c’è proprio nulla di reale.in basso abbiamo lasciato il messaggio proprio per permettervi di identificarlo facilmente.

Postepay: questo messaggio potrebbe rubarvi le credenziali di accesso in poco tempo

Gentile Cliente,



il presente avviso di pubblicazione delle fatture Le è stato inoltrato, da Postel S.p.A., in relazione ai servizi a lei erogati e/o ai prodotti che ha acquistato da Poste Italiane S.p.A.



Fattura N. 6823583527 del 12/03/2022



In base alla normativa vigente, riceverà la fattura originale nelle modalità e nel formato XML previsti dalle autorità competenti attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).



L’originale della fattura sarà depositato dallo SDI nell’area fiscale a Lei dedicata.



In caso di mancato recapito della fattura in originale da parte dello SDI, sarà possibile visualizzare e scaricare una copia della fattura utilizzando il file allegato alla presente, trasmessa con mittente ContabilitaClientiGruppoPosteItaliane, per conto di Poste Italiane S.p.A.,oppure accedendo alla pagina web protetta con accesso sicuro (in tecnologia SSL) raggiungibile tramite l’indirizzo:



LINK

Per una corretta visualizzazione dei documenti elettronici, Le consigliamo di utilizzare Adobe Reader versione 7.0.8 o superiore.



Cordiali saluti



Postel S.p.A.

Gruppo Poste Italiane