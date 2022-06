Se hai guardato The Queen’s Gambit su Netflix pensando: “Potrei battere Beth“, beh, ora hai finalmente la possibilità di metterti alla prova.

Nell’ambito della Geeked Week, la sezione dei giochi in erba di Netflix, è stato annunciato un gioco chiamato appunto: Queen’s Gambit. Potresti chiederti: “Un gioco chiamato Queen’s Gambit non è un semplice scacchi?” Sì e no.

The Queen’s Gambit Chess proviene da Ripstone Games, i creatori di Chess Ultra. Come in quel gioco, si svolge in uno splendido ambiente 3D, ma qui potrai avere varie scelte di ambientazione che includono la casa di Beth o il Mariposa Hotel. Inoltre, la stessa Beth offrirà suggerimenti e sfide.

Netflix porta la sezione gaming ad un altro livello di intrattenimento

Che tu sia un’esperto/a di scacchi o semplicemente un neofita come la giovane Beth, The Queen’s Gambit Chess ha qualcosa da offrire.

“Abbiamo deciso di creare un nuovo gioco ‘partendo dall’amore che proviamo verso lo show di The Queen’s Gambit’, sarà un nuovo punto di riferimento per gli scacchi su dispositivi mobili, incanalando il nostro amore per lo spettacolo, i nostri anni di esperienza nella creazione di simulazioni di successo e l’incredibile creatività del nostro team“, ha affermato Phil Gaskell, direttore creativo e co-fondatore di Ripstone.

“Stiamo realizzando un gioco che so che i fan della serie adoreranno e che offre davvero qualcosa per i giocatori di scacchi di ogni livello“.

The Queen’s Gambit Chess arriverà presto su Netflix, disponibile per iOS o Android. Geeked Week è evento che celebra le nuove uscite su Netflix e prende diverse aree: fantascienza, fantasy, giochi, anime e altro ancora.