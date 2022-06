Google Earth ha sempre rappresentato con precisione l’attuale situazione mondiale. Google e il World Resources Institute (WRI) stanno ora utilizzando i dati satellitari per analizzare i cambiamenti della Terra nel tempo e studiare i modelli ambientali.

Dynamic World è uno strumento satellitare gratuito che mostra quanta parte della copertura del suolo mondiale è coperta da nove diversi tipi di terreno: acqua, alberi, erba, colture, arbusti, vegetazione allagata, area edificata (ovvero area urbana), terreno nudo , e neve/ghiaccio. È possibile visualizzare l’attuale copertura del suolo in tempo reale o visualizzare come è cambiata la terra in una determinata area nel corso di settimane, mesi o anni.

Google Earth incontra Dynamic World

Ogni giorno, Dynamic World genera milioni di foto del mondo che possono determinare la copertura del suolo fino a una risoluzione di 10 metri, il che significa che ogni pixel del display copre 10 m di spazio. Secondo il sito, i governi e gli scienziati possono utilizzare questi dati per valutare i progressi verso il raggiungimento dell’accordo di Parigi o per valutare l’impatto dei disastri naturali sull’ambiente locale. Dynamic World mostra alcuni casi di timelapse, come le conseguenze di un incendio e un’eruzione vulcanica, oltre a cambiamenti più benigni, come i cambiamenti stagionali in un ecosistema.

Abbiamo già visto alcuni time-lapse di Google Earth abbastanza incredibili che illustrano i cambiamenti sorprendenti della Terra negli ultimi quattro decenni. Tuttavia, questa è la prima volta che Google Earth viene utilizzato metodicamente e scientificamente. Puoi controllare Dynamic World anche in questo momento. Inserisci il tuo CAP o città per ottenere una mappa di dove risiedi e fai clic su Prima/Dopo per vedere come è cambiata la terra intorno a te negli ultimi anni.