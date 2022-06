Tra i device interessati dalla presenza di una porta USB Type-C segnaliamo anche i controller per le console, speaker portatili, headset e tutto ciò che necessita di ricarica. Per quanto riguarda i laptop invece, i produttori avranno 40 mesi di tempo a disposizione, dal momento di entrata in vigore della normativa, per adeguarsi.

La decisione tiene anche conto della velocità di ricarica, che potrebbe variare sensibilmente tra tutti i dispositivi. In questo caso, la ricarica rapida sarà armonizzata per permettere a tutti i device compatibili di caricare alla stessa velocità.