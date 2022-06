Mazda: le giapponesi piene di problemi, tantissime auto in assistenza

Pare che il marchio Mazda, da sempre simbolo di qualità giapponese, stia venendo meno su alcuni modelli. Ci sarebbero infatti delle problematiche ricorrenti soprattutto sull’auto Mazda CX-30.

Stando a quanto dichiarato sarebbero davvero tanti i problemi che costringerebbero l’auto ad un rientro frequente in officina, soprattutto per quanto riguarda l’apertura delle portiere che non avviene con il sistema keyless. Sui forum sarebbero impazzata le domande, le quali proverrebbero da utenti abbastanza infastiditi dopo aver speso i loro soldi.

Mazda: il problema sarebbe ricorrente per molti utenti, ecco alcune parole degli automobilisti

Queste sono le parole che riguardano proprio il problema all’interno di un forum di Mazda:

“Ciao a tutti. Ho una Cx30 skyactiveD da poco più di 40 giorni. Poco fa mi sono accorto che l’apertura delle portiere non avviene con il keyless. Se metto la mano davanti la maniglia si chiude, la de la mano la infilo nella maniglia, la porta non si apre. In concessionaria mi dicono che dovrebbero trattenerla per qualche giorno… che pizza. Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Grazie a tutti anticipatamente.”

A fare eco a questo utente deluso, eccone un altro:

“A me capita molto spesso che il comando nella maniglia non funzioni (in apertura e/o in chiusura) e devo usare i pulsanti del telecomando.

Ritengo che il problema sia un contatto elettrico insufficiente tra il sensore e la mano, specie se questa è particolarmente secca.

Purtroppo l’uso di sensori a sfioramento espone a questo inconveniente; avrei preferito di gran lunga un pulsante da premere sulla maniglia, per quanto meno stiloso.”