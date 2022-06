I primi sette episodi della tanto attesa quarta stagione della serie Netflix “Stranger Things” hanno stabilito un record di 286 milioni di ore di streaming.

Questa è la più grande premiere di sempre per uno spettacolo in lingua inglese, battendo le 193 ore per la seconda stagione di “Bridgerton” all’inizio di quest’anno.

È una gradita dose di buone notizie per Netflix, i cui problemi finanziari hanno tenuto occupati i giornalisti quest’anno.

La quarta stagione di “Stranger Things” verrà rilasciata in due parti, con altri due episodi previsti per luglio prima che lo show si concluda con la quinta stagione.

In effetti la nuova stagione è sembrata un po’ come un ritorno ai giorni di gloria di Netflix. “Lo spettacolo ha soddisfato le aspettative dei fan“, ha scritto un fan.

Molti hanno trovato i nuovi episodi elettrizzanti. Il quarto episodio in particolare è stato “uno dei momenti più belli di televisione che ho visto“, ha scritto per Forbes il collaboratore culturale Erik Kain.

Ottimi risultati anche per Disney+

“Stranger Things” e “Obi-Wan Kenobi” su Disney+ mostrano che le due piattaforme di streaming hanno saputo creare un franchise che attiri i fan appassionati riuscendo ad attrarre anche nuovi utenti, ha affermato Cole Strain, vice presidente dei prodotti di misura presso la società di ricerca Samba TV.

A differenza della TV, gli streamer non hanno fornite stime preciso in merito a quante persone stanno effettivamente guardando gli spettacoli.

Nel frattempo, durante la trasmissione la scorsa settimana, la NBC ha raggiunto quasi 6,4 milioni di telespettatori per il finale di serie di “This Is Us“, e i numeri che dovrebbero aumentare a causa della visione ritardata.

La CBS ha guidato la settimana in prima serata, con una media di 3,9 milioni di telespettatori la scorsa settimana. ABC ne aveva 2,9 milioni, NBC 2,86 milioni, Fox 2,3 milioni, Univision 1,3 milioni, Ion Television 890.000 e Telemundo 810.000.

ESPN ha guidato le reti via cavo, con una media di 3,4 milioni di spettatori la scorsa settimana. Fox News Channel ne aveva 2,17 milioni, TNT 2,14 milioni, MSNBC 992.000 e HGTV 911.000.