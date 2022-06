Le nuove offerte del volantino Coop e Ipercoop possono essere assolutamente in grado di convincere gli utenti all’acquisto di nuovi smartphone, promettendo in cambio una spesa sempre più ridotta, anche nel momento in cui si volesse accedere alla fascia alta della telefonia mobile.

Tutti coloro che vorranno approfittare delle ottime riduzioni, devono comunque sapere che gli acquisti sono effettuabili solo ed esclusivamente nei negozi fisici, non altrove in Italia o direttamente online sul sito ufficiale. I prodotti, sono acquistabili con garanzia di 24 mesi, o anche nella loro variante no brand, in modo da essere sempre sicuri di ricevere aggiornamenti tempestivi, in termini di sistema operativo.

Coop e ipercoop: nuove offerte con i prezzi più bassi

Coop e Ipercoop sono davvero pronte a “fare la guerra” alle altre realtà del territorio, promettendo a tutti gli effetti sconti da paura e prezzi molto più bassi. Il migliore smartphone in promozione è un Apple iPhone 13 recentissimo, con alle spalle specifiche e prestazioni di alto livello, ad un prezzo finale di soli 839 euro (sempre con 64GB di memoria interna).

Nel caso in cui, invece, si fosse interessati ad una serie di smartphone decisamente più economici, allora la scelta potrà ricadere tra Galaxy A13 a 149 euro (variante da 32GB), per salire verso i 189 euro richiesti per il Galaxy A13 da 128GB, senza dimenticarsi di Realme C25Y a 119 euro, o anche TCL 20Y a 129 euro. Per il volantino Coop e Ipercoop discusso nell’articolo, collegatevi qui.