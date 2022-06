WindTre GO è il pacchetto di offerte operator attack, rivolto a tutti i nuovi clienti provenienti da uno degli operatori selezionati dal gestore. Le opzioni comprese sono numerose ma ognuna è rivolta a gruppi ben precisi di utenti. Tra le varie tariffe le migliori restano quelle proposte ai clienti Iliad e MVNO, i quali possono procedere con l’attivazione dell’eccezionale offerta WindTre GO 150 Flash + Digital con Easy Pay. A meno di 9,00 euro al mese, la tariffa include ben 150 GB di traffico dati per la navigazione.

Offerta WindTre: come ottenere 150 GB al mese!

L’offerta WindTre GO 150 Flash + Digital con Easy Pay è disponibile a un costo di soli 8,99 euro al mese e permette di ricevere:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

150 GB di traffico dati per la navigazione

L’attivazione può essere effettuata online, tramite il sito ufficiale del gestore, che permette di acquistare la SIM gratuitamente e riceverla a casa tramite corriere, ma soltanto alcuni nuovi clienti hanno la possibilità di ottenerla. Di seguito tutti gli operatori dai quali è possibile procedere con il trasferimento del numero per ottenere la tariffa WindTre:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

La tariffa è soltanto uno delle varie opzioni disponibili. In base alle proprie esigenze, ogni utente può scegliere l’offerta che ritiene più adeguata consultando il sito ufficiale del gestore o recandosi in uno dei numerosi punti vendita.