Uno dei maggiori pericoli a cui ogni utente Android deve prestare attenzione è costituito dai malwares, i piccoli software dannosi infatti, sono super diffusi nel web e cercano di colpire il maggior numero di utenti possibile, l’obbiettivo è ovviamente molto semplice, riuscire a mettere le mani sui dati sensibili degli utenti, dalle semplici anagrafiche fino ai codici di accesso ai conti correnti.

Per diffondersi questi malware/trojan, sfruttano delle banalissime applicazioni camuffate come legittime le quali, una volta installate, assumono il controllo del dispositivo per poi iniziare a copiarne tutto il contenuto, dai semplici files fino alle chat e alle passwords, con un danno per la privacy a dir poco incalcolabile.

Per evitare di incappare in questo tipo di problema, la migliore soluzione è quella di scaricare software installabili solo dal Play Store di Google.

App infette da non installare