In questi ultimi giorni sullo store di Nintendo sono presenti in super sconto numerosi videogiochi a prezzi decisamente stracciati per l’ultima console da gaming Nintendo Switch. Tra questi, ci sono titoli offerti in sconto a meno di 3 e 5 euro ma non solo. Alcuni di questi videogiochi sono addirittura offerti ad un prezzo scontato inferiore ai 2 euro. Vediamo qui di seguito alcuni dei giochi in offerta su Nintendo eShop.

Nintendo Switch: ecco alcuni dei migliori videogiochi in sconto su Nintendo eShop

Per tutti gli appassionati del mondo del gaming possessori di una Nintendo Switch sono al momento disponibili tantissimi giochi a prezzi decisamente convenienti e stracciati. Come già accennato in precedenza, sono presenti sul Nintendo eShop anche videogiochi ad un prezzo inferiore ai due euro. Tra questi titoli, sono presenti This War of Mine: Complete Edition (in vendita a 1,99 euro), Toki (in vendita a 1,19 euro), Party Golf (in vendita a 0,99 euro), MotoGP 18 (in vendita a 1,99 euro), Dex (in vendita a 1,99 euro) e 80’s Overdrive (in vendita a 0,99 euro).

Oltre a questi, ci sono anche videogiochi proposti ad un prezzo inferiore ai 5 euro. Tra questi, abbiamo Asterix & Obelix XXL 2 (in vendita a 3,89 euro), Moonlighter (in vendita a 4,99 euro), Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst HD (in vendita a 4,99 euro), Worms Rumble (in vendita a 3,74 euro), Syberia 3 (in vendita a 4,99 euro), Overcooked: Special Edition (in vendita a 4,99 euro), Bud Spencer & Terence Hill: Slaps and Beans (in vendita a 5 euro), The Escapist 2 (in vendita a 4,99 euro) e Katamari Damacy Reroll (in vendita a 4,99 euro).