Manca ormai poco al lancio della nuova serie di Galaxy Watch. Gli smartwatch Samsung potrebbero essere quasi pronti al debutto ma vi sono ancora alcune incertezze riguardo i dispositivi che andranno a costituire la nuova generazione. Le precedenti indiscrezioni hanno più volte fatto riferimento all’arrivo di ben tre nuovi modelli di Galaxy Watch 5 ma a quanto pare il colosso potrebbe essersi dedicato alla sola realizzazione di due varianti. Stando alle ultime notizie involontariamente fornite dalla stessa azienda, a mancare sarà il modello Classic.

Samsung Galaxy Watch 5: il modello Classic non sarà lanciato!

A dar sostegno alle indiscrezioni secondo le quali Samsung non procederà con il lancio di un Galaxy Watch 5 Classic è il recente aggiornamento di Samsung Health per Galaxy Watch 4, che elenca tutti i dispositivi compatibili, compresi quelli non ancora annunciati dal colosso. L’aggiornamento da prova della sua compatibilità con un Samsung Galaxy Watch 5 e un Galaxy Watch 5 Pro, manca la versione Classic.

Samsung potrebbe voler rilasciare soltanto due varianti dei suoi nuovi smartwatch ma non vi sono ancora certezze a riguardo. Resta certa la presenza di almeno due versioni: una con quadrante da 40 mm e batteria da 276 mAh e una con quadrante da 44 mm e batteria da 397 mAh.

Il lancio dei nuovi smartwatch del colosso potrebbe avvenire nel mese di agosto. L’azienda potrebbe anticipare Google ormai pronta ad annunciare al pubblico il suo primo orologio smart. Il Google Pixel Watch dovrà quindi dimostrarsi in grado di competere senza timore contro il dispositivo Samsung, il cui lancio sarà poi seguito dall’arrivo della nuova generazione di Apple Watch.