Capcom e PlayStation hanno annunciato ufficialmente il nuovo Resident Evil 4 Remake. Il lancio è avvenuto durante l’evento “State of Play” tenuto da Sony nelle scorse ore. Il nuovo titolo si andrà ad affiancare ai due precedenti capitoli per permettere anche ai giocatori next-gen di provare l’esperienza dei primi capitoli della saga usciti oltre 20 anni fa.

La data di lancio ufficiale per Resident Evil 4 Remake è fissata per il 24 marzo 2023. Il gioco sarà pubblicato per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Insieme alla data di debutto, il trailer mostra alcune scene di gameplay che lasciano intendere quali saranno le atmosfere del gioco.

Stando a quanto emerso fino ad ora, la trama di Resident Evil 4 Remake resterà pressoché invariata rispetto al titolo originale. Il protagonista sarà sempre Leon S. Kennedy impegnato in una missione di soccorso per salvare la figlia del presidente degli Stati Uniti d’America.

Il prossimo anno farà il proprio debutto la versione Remake di Resident Evil 4, pensata per estrarre il massimo del potenziale dalle console next-gen

Gli indizi per trovare la ragazza portano il soldato in Spagna, nei pressi del villaggio di El Pueblo. Tuttavia, Leon scoprirà che gli abitanti del luogo sono stati infettati con un nuovo virus noto come Las Plagas, che li ha completamente trasformati in esseri assetati di sangue ed estremamente violenti.

Il trailer di Resident Evil 4 mostra le principali location in cui Leon si avventurerà come la foresta e il villaggio. Inoltre, a giudicare dalle indiscrezioni, sembra che gli sviluppatori abbiano lavorato per adeguare il gameplay alle esigenze dei giocatori moderni.

Il Remake avrà il compito di mantenere l’essenza del titolo originale ma garantire comunque una giocabilità adatta al livello qualitativo odierno. Alcuni elementi della trama saranno modificati per esigenze tecniche ma senza stravolgerla troppo.