Le indiscrezioni su GTA 6 ormai si susseguono da anni ma non ci sono ancora notizie certe. Il nuovo capitolo della saga di Grand Theft Auto non ha ancora una data di uscita ufficiale e Rockstar Games sta mantenendo il più stretto riserbo sullo sviluppo.

Al momento si conosce solamente che il titolo è in fase di sviluppo ma è grazie ad alcuni leak che possiamo scoprire qualche dettaglio in più. Come suggerito da Chris Klippel, Rockstar Games potrebbe effettuare un importante annuncio nei prossimi giorni.

Nel Tweet dell’insider si legge che l’azienda si sta preparando per un annuncio. Al momento non si conoscono i contenuti ma sembra relativo ad “un nuovo progetto”. Il tutto è previsto in tempi relativamente brevi.

Rockstar Games sta lavorando su alcuni titoli molto interessanti e nei prossimi giorni arriverà un annuncio importante su un nuovo progetto

Visiblement, une annonce se prépare. Je ne sais pas encore quand, ni ce que cela va concerner, mais ce serait « un nouveau projet ». Cela peut arriver relativement vite. 🙂 pic.twitter.com/Gr0Sgxzdua — Chris’ Klippel (@Chris_Klippel) May 31, 2022

Purtroppo, per scoprire le novità targate Rockstar Games dovremo aspettare l’ufficialità ma ci sono alcune ipotesi che iniziano a circolare. Prima di tutto, l’annuncio è atteso per il mese di giugno, quindi certamente nei prossimi gironi arriveranno maggiori dettagli.

Per quanto riguarda il contenuto, molto probabilmente arriveranno maggiori dettagli su GTA 6. Infatti, nel Tweet viene riportato che il tema dell’annuncio riguarderà un “nuovo progetto”. Il virgolettato lascia intendere che il nuovo progetto potrebbe essere un sequel di una saga ben nota al pubblico.

In quest’ottica, oltre a GTA 6 potrebbe rientrare anche un nuovo capitolo di Bully, ma l’insider non ne è convinto. Infatti, la fase di sviluppo del titolo non è ancora chiara, mentre Grand Theft Auto 6 è certamente in uno stadio più avanzato.

Nell’ipotesi che il protagonista dell’annuncio non sia GTA 6, ci aspettiamo la conferma di Red Dead Redemption 2 in versione next-gen o un remake del primo Red Dead Redemption. Questo notizia potrebbe seguire quella del remake di Max Payne per rilanciare i vecchi titoli in chiave moderna.