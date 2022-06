Durante la Star Wars Celebration 2022, i ragazzi di Respawn Entertainment e EA hanno sollevato il sipario su Star Wars Jedi: Survivor. Il nuovo sequel del fortunato Jedi: Fallen Order permetterà di continuare ad esplorare la Galassia lontana lontana insieme al protagonista Cal Kestis.



Il titolo uscirà nel 2023 e arriverà solo in versione next-gen, debuttando quindi su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. L’annuncio è stato accompagnato dal primo trailer che permette di scoprire ben poco su quella che sarà la trama del gioco.

Al momento, l’unica certezza che abbiamo è che Star Wars Jedi: Survivor sarà ambientato cinque anni dopo gli eventi del primo capitolo. Ancora una volta, il protagonista dovrà scappare e nascondersi dagli Inquisitori, cercando di sopravvivere.



Per chi non volesse rovinarsi il titolo con possibili spoiler sulla trama, consigliamo di smettere di leggere immediatamente. Per tutti gli altri invece procediamo ad analizzare le indiscrezioni emerse in queste ore.

Star Wars Jedi: Survivor sarà il seguito di Jedi: Fallen Order e arriverà nel 2023 solo per console next-gen e per PC



In questo capitolo, gli sviluppatori potrebbero aver deciso di accontentare i fan in un modo particolare. Uno dei villain principali potrebbe essere uno dei personaggi più amati della saga creata da George Lucas.

Il villain in questione potrebbe essere Dart Maul, l’apprendista Sith conosciuto in Episodio I: La Minaccia Fantasma. Lo Zabrak è sopravvissuto all’attacco di Obi-Wan Kenobi nel film e ha avuto ampio spazio nelle produzione legate a Star Wars come The Clone Wars e Rebels.

Considerando che Star Wars Jedi: Survivor si svolge cinque anni dopo gli eventi di Fallen Order, la timeline canonica lo posiziona in contemporanea con Obi-Wan Kenobi, lo show Disney+. In questo periodo, Dart Maul è assolutamente vivo e quindi potrebbe fare una comparsa anche nel gioco, pe la gioia di tutti gli appassionati. Non resta che attendere maggiori dettagli da parte degli sviluppatori, i quali non hanno confermato o smentito le voci.