La famiglia Galaxy Watch di Samsung è sempre stata caratterizzata dalla presenza di una feature unica rispetto a tutti i competitor. Alcuni dei modelli di smartwatch coreani possono vantare una ghiera girevole che permette di navigare nei menù con facilità e selezionare con precisione le varie modalità o app.

Si tratta di una feature che contraddistingue i modelli Samsung ma al tempo stesso permette agli utenti di controllare meglio il proprio device. Tuttavia, stando alle ultime indiscrezioni emerse, sembra che il Galaxy Watch 5 Pro sarà privo di questa funzionalità.

Come indirettamente confermato dal noto leaker Ice Universe, il nuovo smartwatch Samsung non avrà la ghiera girevole. Di seguito è possibile leggere il Tweet in questione in cui il leaker risponde ad una richiesta di un utente.

Samsung potrebbe rimuovere una delle feature più amate e usate dei propri smartwatch sul nuovo Galaxy Watch 5 Pro

Unfortunately, the galaxy watch5 Pro will disappoint you — Ice universe (@UniverseIce) May 31, 2022

L’utente Alvin spera che Samsung possa mantenere la ghiera girevole sullo smartwatch, evitando di passare ad una soluzione ritenuta “inferiore”. Inoltre, si aspetta che il Galaxy Watch 5 Pro rappresenti una evoluzione concreta della gamma.

La risposta di Ice Universe lascia poche interpretazioni: “Sfortunatamente il Galaxy Watch 5 Pro ti deluderà“. Il messaggio non svela in alcun modo la dotazione hardware dello smartwatch Samsung però conferma indirettamente che perderà la classica feature.

Ricordiamo che lo smartwatch è atteso con una cassa in titanio e vetro zaffiro, un display OLED, una batteria da 580mAh. Saranno presenti tutti i sensori per il rilevamento dell’attività sportiva e della salute mentre il debutto è atteso verso agosto insieme alla famiglia di smartphone pieghevoli.