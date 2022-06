Ricevere una mail dalla propria banca in cui viene comunicato il blocco del conto corrente farebbe allarmare chiunque. Tuttavia, prima di farsi prendere dal panico bisogna prestare sempre attenzione al messaggio ricevuto in quanto potrebbe trattarsi di un messaggio di phishing.

Prima di rispondere al messaggio o seguire le azioni consigliate è sempre meglio rileggere il tutto e guardare il mittente. Infatti, spesso ci si può accorgere di errori o incongruenze che una banca non commetterebbe mai nella comunicazione verso i propri clienti.

I clienti Intesa Sanpaolo devono prestare la massima attenzione al nuovo messaggio di phishing che potrebbe svuotare il conto corrente

In particolare, un nostro lettore ci ha segnalato il seguente messaggio di phishing che ha ricevuto via email:

“Gentile cliente,

Ti comunichiamo che l’accesso e le funzioni del tuo conto Intesa SanpaoIo sono state temporaneamente disabilitate.

Questa misura è stata presa perchè hai ignorato la nostra precedente richiesta di effettuare la verifica obbligatoria del tuo profilo Online Banking.

Prima che riabilitiamo l’uso della tua carta abbiamo bisogno che ci confermi la tua identità compilando una serie di dati già inseriti sul nostro sito al momento della tua registrazione sul portale di Intesa.

Ti invitiamo a cliccare sul bottone seguente e seguire le indicazioni.

PROCEDI

Tieni presente che l’accesso ai servizi Intesa (tra quali, prelievi e pagamenti) e il loro utilizzo sono limitati finchè l’aggiornamento non viene effettuato correttamente.

Rimaniamo a tua disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento e informazione!

Gruppo Intesa SanPaoIo!”

Sebbene nel testo non ci siano errori evidenti, basta leggere il mittente per capire che c’è qualcosa che non va. Il messaggio è inviato dall’indirizzo “notifichediaccesso@posteid.poste.it” che poco ha a che fare con Intesa Sanpaolo e anche con Poste Italiane.