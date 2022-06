Coop, IperCoop e CoopVoce: le offerte shock con promo da 100GB al mese

Bisogna essere coscienti del fatto che oggi scegliere un gestore risulta molto più semplice visto che sarà difficile non beneficiarne in qualità. I provider disponibili per la telefonia mobile sono talmente tanti che c’è solo l’imbarazzo della scelta, anche se si tratta di gestori virtuali. Tra questi ce ne sono alcuni che stanno dominando, proprio come dimostra ultimamente CoopVoce. Le sue offerte sono ancora disponibili sul sito ufficiale con i soliti prezzi di vendita.

CoopVoce: battuta la concorrenza con delle offerte strepitose che riguardano la linea Evolution

È bastato poco a per continuare a tenere la leadership nel settore dei gestori virtuali. Il noto provider infatti continua ad includere sul suo sito ufficiale le migliori promozioni disponibili, ovvero quelle Evolution che hanno fatto drizzare le antenne al pubblico. Basta recarsi sul sito ufficiale per poterle sottoscrivere e richiedere a casa una Sim.

Queste sono tutte le offerte disponibili sul sito ufficiale. Si tratta di promozioni non soggette a rimodulazione.

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS