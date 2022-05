WhatsApp ha esitato ad aggiungere molte funzionalità al suo servizio di messaggistica, ma negli ultimi mesi abbiamo assistito a un cambiamento. Dalla tanto attesa funzionalità multi-dispositivo alle comunità più grandi e alla nuova funzione di risposta, il messenger ha acquisito una serie di nuove funzionalità. Il software sembra finalmente adottare un comportamento più aggressivo e ora sta ricevendo funzionalità che Telegram ha avuto per anni.

In termini di reazioni, la nuova opzione funziona in modo simile alle reazioni di Facebook ed è già popolare tra gli utenti. Dopotutto, ti consente semplicemente di “rispondere” a determinati messaggi piuttosto che fornire risposte semplici. Il software attualmente supporta fino a sei reazioni emoji, ma sono in arrivo ulteriori miglioramenti.

WhatsApp si prepara ad un nuovo aggiornamento

L’ultima versione di WhatsApp per iOS ha portato ulteriori miglioramenti alle Reazioni. Secondo WABetaInfo, l’ultima versione beta 22.12.0.70 include diverse modifiche degne di nota. La modifica consente agli utenti di rispondere alle fotografie in un album automatico. WhatsApp crea un album quando invii alcune fotografie in una chat. A partire da ora, gli utenti della versione stabile dell’app non sapranno chi ha reagito a ciascuna foto. Con il nuovo aggiornamento, potrai vedere quale reazione ha ricevuto ciascuna foto.

Inoltre, WhatsApp sta lavorando a una nuova edizione “2.0” di Reazioni. Questo aggiornamento espande le capacità della funzionalità. Dopotutto, gli utenti saranno in grado di rispondere con qualsiasi emoji accessibile. La funzione è attualmente in fase di sviluppo.

Anticipiamo che le Reazioni includeranno le icone standard oltre a un pulsante “+”. Quando fai clic su di esso, viene visualizzato un elenco di tutte le emoji da selezionare e a cui reagire.