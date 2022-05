WindTre Young + 5G con Easy Pay è l’offerta che regala ogni mese Giga illimitati. I nuovi clienti aventi età compresa tra i 18 e i 30 anni hanno la possibilità di scegliere una delle due versioni della tariffa e procedere con la sua attivazione online o nei punti vendita del gestore.

Passa a WindTre: minuti, SMS e Giga illimitati in regalo con l’offerta Young!

L’offerta WindTre rivolta ai clienti under 30 è disponibile in due versioni la cui differenza sostanziale riguarda il costo di rinnovo mensile e la quantità di Giga per la navigazione previsti mensilmente.

La WindTre Young, infatti, permette di ricevere minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 80 GB di traffico dati per la navigazione a un costo di 11,99 euro al mese. Sono inclusi nel prezzo Giga illimitati per tutte le app social, chat, mappe, video e musica.

La WindTre Young + 5G con Easy Pay, invece, propone ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 150 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile. Il costo di rinnovo è di 14,99 euro al mese e include anche Giga illimitati per tutte le app social, chat, mappe, video e musica.

Il costo di rinnovo delle due offerte dovrà essere saldato tramite una delle seguenti modalità di pagamento: carta di credito, conto corrente o carta conto. I nuovi clienti dovranno scegliere al momento dell’attivazione che, se effettuata online, prevede la spedizione gratuita della nuova SIM da parte del gestore.