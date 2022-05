Netflix ha tutte le intenzioni di riconquistare gli abbonati che hanno salutato la piattaforma di streaming in queste settimane. In questo caso, non saranno serie TV o film a fare da persuasori per i vecchi abbonati e per i nuovi che hanno intenzione di cambiare aria.

A quanto pare, Netflix ha annunciato ufficialmente l’arrivo di ben 4 nuovissimi videogiochi totalmente gratuiti per i suoi 222 milioni di abbonati, i quali pagano per avere a disposizione film e serie TV e che non hanno mai avuto altro oltre a questo.

Di fatto, la piattaforma punta moltissimo sul gaming mobile, continuando a proporre dei nuovi titoli nel suo catalogo che, per ora, è ancora scarno, dato che la novità è stata ufficialmente inaugurata a novembre del 2021.

I nuovi 4 giochi che stanno per arrivare saranno compresi nell’abbonamento e non avranno in sé nessuna pubblicità o acquisti in app e, come è accaduto anche per i precedenti, si scaricheranno dal Play Store o dall’App Store mediante un link troviamo nell’app di Netflix.

Netflix, ecco le 4 novità riguardanti il mondo del gaming

I nuovi videogiochi gratis Netflix ai suoi abbonati sono in tutto 4: