Presto Samsung intende fornire ai consumatori in Europa l’accesso a un altro smartphone 5G con un prezzo entry level. Questa volta, tuttavia, la società prevede di vendere una variante 5G di un modello 4G esistente e quel modello sarà il Galaxy A23.

A questo punto non è ancora chiaro quali siano le specificità della sua introduzione; tuttavia, si prevede che si svolgerà durante la metà di quest’anno. Dato che ci stiamo avvicinando alla metà dell’anno, è possibile che il colosso tecnologico sudcoreano faccia presto una dichiarazione sul modello Galaxy A23 5G. L’introduzione di questo dispositivo amplierà la selezione di telefoni Galaxy 5G a prezzi ragionevoli che l’azienda offre nel mercato europeo.

Samsung sta preparando un rilascio in Europa

In questo momento, l’azienda sta già commercializzando il suo smartphone Galaxy A23 4G, che è alimentato da un SoC Qualcomm Snapdragon 680. Pertanto, è ragionevole dedurre che l’iterazione 5G di questo modello includerà alcune modifiche all’hardware sottostante, in particolare il processore alloggiato all’interno del dispositivo. Le informazioni sono state ottenute da persone che hanno familiarità con la situazione, tuttavia al momento non è ancora disponibile una data di rilascio definitiva per questo prossimo smartphone 5G a basso costo.

Possiamo anticipare che il Galaxy A23 5G, ad eccezione di un processore che supporta il 5G, sarà in gran parte identico alla versione 4G del Galaxy A23. Per dirla in altro modo, molto probabilmente includerebbe uno schermo LCD PLS da 6,6 pollici dotato di una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e una risoluzione Full HD+. È possibile che la fotocamera principale si trovi sul retro e abbia una risoluzione di 50 megapixel, mentre la fotocamera frontale abbia una risoluzione di 8 megapixel. Il dispositivo, che consente una ricarica rapida a 25 W, otterrebbe la sua potenza da una batteria da 5.000 mAh.