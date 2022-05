Dall’inizio del 2022 sono state aggiunte altre app Android a Windows 11 tramite la versione beta di Amazon Appstore. Questo marketplace di app consente agli utenti di Windows 11 di utilizzare le app Android direttamente dal proprio PC. La funzionalità di Windows 11 viene ora estesa a cinque nuovi paesi.

Sebbene tutti conosciamo il Google Play Store, potresti essere meno consapevole del mercato di Windows 11 che contiene app Android. Amazon Appstore è quel mercato e contiene oltre 1.000 app Android che possono essere riprodotte e utilizzate su computer Windows 11. Scaricare app Android su laptop Windows è sorprendentemente semplice e facile, il che lo rende una bella nuova funzionalità dell’ultimo sistema operativo Microsoft.

Windows 11 abiliterà le app Android anche in Italia

Uno svantaggio significativo di questo servizio era la sua scarsità. Poiché Amazon Appstore era un nuovo arrivato in Windows, inizialmente era disponibile esclusivamente per gli utenti negli Stati Uniti. Oggi sembra che stia cambiando, con Microsoft che espande la compatibilità di Amazon Appstore a numerose altre posizioni. La società ha rivelato in un post sul blog che l’anteprima di Amazon Appstore si sarebbe estesa in particolare ad altre cinque nazioni:

Germania

Francia

Giappone

Italia

Regno Unito

Questo nuovo supporto non ha una data di rilascio fissa per ciascuna regione. Microsoft ha dichiarato solo che questi paesi avranno accesso ‘prima della fine dell’anno’. È fondamentale ricordare che Windows 11 è ancora nelle sue fasi iniziali e presenta una serie di problemi che devono essere risolti, ma la maggior parte di essi è stata affrontata a questo punto. Inoltre, Amazon Appstore è ancora nella sua fase di ‘anteprima’, il che significa che l’applicazione non è ancora completa in alcun modo. Ci auguriamo di vedere ulteriori aree Amazon Appstore supportate, nonché più app Android disponibili nel mercato di Windows 11.